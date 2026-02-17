Polizia locale aggredita servono tutele urgenti e pene certe per fermare questa spirale di violenza

Due agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti ieri in piazzale Roma durante un controllo su un autobus, un episodio che evidenzia la crescente escalation di violenza contro le forze dell’ordine. La scena si è svolta davanti a diversi passanti, che hanno assistito a un’aggressione violenta e improvvisa. La situazione ha mobilitato immediatamente il sindacato Uil Fpl di Piacenza, che chiede interventi rapidi per proteggere chi lavora sul campo.

Dopo il grave episodio avvenuto in piazzale Roma a bordo di un autobus, intervengono le sigle sindacali di categoria: «La sicurezza di chi garantisce la sicurezza deve essere una priorità assoluta» Il grave episodio di violenza consumatosi in piazzale Roma, dove due agenti della Polizia Locale sono stati brutalmente aggrediti a seguito di un controllo su un autobus, ha suscitato la ferma reazione del sindacato Uil Fpl di Piacenza. Il segretario provinciale, Gianmaria Pighi, esprime a nome di tutta l’organizzazione sindacale la massima solidarietà ai colleghi feriti, ma lancia un grido d’allarme: «Siamo profondamente preoccupati e indignati - scrive in una nota - Quello che è accaduto non è purtroppo un caso isolato, ma il sintomo di una società in cui il rispetto per le istituzioni e per chi indossa una divisa sta venendo meno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Parma torna a parlare di sicurezza e polizia locale.

Dopo l'incidente tra un'auto della polizia locale di Latina e le agenti coinvolte, Cgil e Csa chiedono maggiori tutele per la sicurezza degli agenti.

Poliziotto aggredito a Torino durante scontri al corteo Askatasuna - Domenica In 01/02/2026

