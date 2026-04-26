Foggia sotto assedio non si ferma la spirale di violenza Il Vescovo | Disarmatevi

Foggia è nuovamente al centro delle notizie a causa di una serie di episodi violenti che si sono verificati nel giro di pochi giorni. Tra le notizie più recenti ci sono un omicidio che ha coinvolto una persona stimata in città e un femminicidio avvenuto in ambito familiare. La situazione ha portato alla richiesta del Vescovo di disarmarsi per ridurre il rischio di ulteriori violenze.

La città di Foggia torna al centro della cronaca per una nuova, drammatica ondata di violenza. In pochi giorni si sono susseguiti episodi che raccontano un clima sempre più teso e pericoloso: un omicidio che ha colpito una figura amata e rispettata, un femminicidio maturato tra le mura domestiche.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Infermieri sotto assedio: i numeri della violenza e le frizioni interneSono 12mila gli episodi di violenza nei confronti degli infermieri, una media di 6 l’anno a testa. Il 13 marzo è giornata di digiuno e preghiera per la pace: "Fermare la spirale della violenza"Di fronte all’escalation di violenza in Medio Oriente, i vescovi italiani lanciano un appello forte alla preghiera e alla responsabilità della...