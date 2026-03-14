Le forze dell’ordine e le guardie giurate hanno stabilito un raccordo tra le rispettive centrali operative, come parte di un progetto chiamato “Mille occhi sulla città”. L’obiettivo è migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i diversi corpi di sicurezza per monitorare più efficacemente il territorio. Questa novità rappresenta un passo importante nel coordinamento tra le forze di sicurezza cittadine.

Un passaggio significativo che si inserisce nel quadro delle iniziative per il rafforzamento della sicurezza e della legalità, che mette in relazione l’attività delle forze di polizia con quelle della vigilanza privata: per voce degli amministratori di Abbiategrasso va inquadrata in questo scenario la sottoscrizione dell’accordo “Mille occhi sulla città“, firmato in Prefettura di Milano in occasione della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per il Comune di Abbiategrasso si tratta della prima adesione formale al Protocollo. L’incontro – presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia alla presenza del sindaco di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forze dell’ordine e guardie giurate: raccordo tra le centrali operative . Firmato “Mille occhi sulla città“

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