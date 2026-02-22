Guardie giurate armate per proteggere il Municipio E i vigili lì accanto?

Il Municipio V ha deciso di affidare a una ditta privata la vigilanza armata presso le sedi di via Prenestina 510 e via dei Larici 7, a partire dal 1° marzo. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare la sicurezza, anche con guardie armate fisse e ispettive. La decisione si basa sulla richiesta di proteggere meglio gli edifici, distanti solo pochi metri da un'area in fase di riqualificazione. La presenza di vigilanza privata aumenta la sorveglianza nelle zone più vulnerabili.

Il decreto Caivano al Quarticciolo, no. La vigilanza armata, e privata, invece sì. Questa almeno sembra la logica dietro alla decisione del Municipio V di affidare dal 1° marzo il servizio di «vigilanza armata fissa e ispettiva» presso le sedi di via Prenestina 510 e via dei Larici 7, un complesso separato dai lotti del Quarticciolo solo da via Palmiro Togliatti. Il Municipio ha infatti aderito all'Accordo quadro del 2023, aggiudicato dalla direzione capitolina Centrale appalti alla società Urbe Vigilanza spa, prevedendo un valore di 177.618,47 euro su 36 mesi. Questo nonostante gli uffici municipali siano proprio accanto alla sede del V Gruppo Casilino della polizia locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

