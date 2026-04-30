Spiagge più belle del 2026 | trionfo asiatico e Sardegna nel top 50

Nel 2026, la classifica delle spiagge più belle vede primeggiare un luogo nelle Filippine, secondo la lista mondiale delle 50 migliori. Due località sarde sono entrate nella stessa graduatoria, scelta da esperti che hanno valutato diversi aspetti delle spiagge in tutto il mondo. La graduatoria si basa su criteri di qualità e bellezza, senza includere nomi di persone o enti specifici.

? Cosa sapere Entalula Beach nelle Filippine guida la classifica World’s 50 Best Beaches 2026.. Due località della Sardegna entrano nella top 50 globale dopo la valutazione degli esperti.. Entalula Beach nelle Filippine conquista il primato mondiale delle spiagge più belle nel 2026, superando località iconiche e portando due tesori della Sardegna nella top 50 globale. La nuova classifica World’s 50 Best Beaches ha ufficialmente tracciato i confini del paradiso per quest’anno. Il verdetto non è frutto di un semplice sondaggio, ma di un processo tecnico che ha coinvolto oltre 1.000 esperti del turismo. Questi professionisti hanno espresso le proprie preferenze, le quali sono state poi analizzate da un team specializzato insieme a un gruppo di Ambasciatori delle spiagge, ognuno dei quali ha indicato tre destinazioni specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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