Venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 si disputa la partita tra Spezia e Venezia, penultimo turno di Serie B. Il Venezia, vicino alla promozione in Serie A, affronta una squadra che si trova in una posizione critica in classifica. Le formazioni sono state annunciate e sono disponibili quote e pronostici da parte di diversi operatori di scommesse. La sfida si presenta come un momento cruciale per entrambe le compagini.

Penultimo turno di Serie B e un Venezia ad un passo dall’immediato ritorno in massima serie affronta uno Spezia sull’orlo del baratro. I liguri hanno perso malamente a Catanzaro venendo scavalcati da Reggiana e Pescara in classifica, e la situazione adesso è estremamente complicata: anche fare 6 punti potrebbe non bastare per evitare un ritorno in C dopo 14 anni divisi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spezia-Venezia (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Bari-Entella (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPenultimo turno di Serie B e un Bari vicinissimo alla retrocessione affronta in casa l’Entella.

Palermo-Catanzaro (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPalermo e Catanzaro sono entrambe sicure di disputare i playoff e anche delle rispettive posizioni in classifica; a 2 giornate dalla fine della...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Spezia-Venezia: vendita attiva dalle ore 18 di lunedì 27 aprile - Spezia Calcio; Spezia-Venezia si giocherà con soli tifosi ospiti tesserati; Spezia - Venezia in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostico Spezia-Venezia analisi, quote e consigli.

QS - Iniziativa dello Spezia per chiamare a raccolta i tifosi in occasione del decisivo match di venerdì. Tutti al ’Picco’: col Venezia idea biglietti a un euroIniziativa della società per chiamare a raccolta i tifosi in occasione del decisivo match di venerdì. Tutti al ’Picco’:. tuttob.com

VENEZIA | VENEZIA GIÀ CON LA TESTA A SPEZIA: A 3 PUNTI DALLA AAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it

#VENEZIAFCNEWS #VENEZIAFCGREEKFANS #ARANCIONEROVERDE LA DESIGNAZIONE ARBITRALE PER SPEZIA-VENEZIA FC Sarà il sig. Andrea Colombo di Como a dirigere il match Spezia-Venezia FC, in programma venerdì 1 - facebook.com facebook