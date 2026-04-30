Palermo-Catanzaro venerdì 01 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 si sfideranno Palermo e Catanzaro, entrambe già certe di partecipare ai playoff e di aver mantenuto le rispettive posizioni in classifica a due turni dal termine della stagione regolare di serie B. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite, con i pronostici che si concentrano sulla possibilità di un match equilibrato tra due squadre che hanno già raggiunto i loro obiettivi stagionali.

Palermo e Catanzaro sono entrambe sicure di disputare i playoff e anche delle rispettive posizioni in classifica; a 2 giornate dalla fine della stagione regolare di serie B. I rosanero con il pareggio di Reggio Emilia sono già certi del quarto posto e hanno dato addio ad una lotta per la promozione diretta che non li ha mai realmente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Catanzaro (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Bari-Entella (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPenultimo turno di Serie B e un Bari vicinissimo alla retrocessione affronta in casa l’Entella. Pescara-Palermo (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la sfida persa per 3-2 a Venezia e con il Frosinone alle porte, il Pescara è chiamato ad affrontare un’altra candidata alla promozione in Serie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Palermo-Catanzaro: info biglietti; Pronostico Palermo-Catanzaro analisi, quote e consigli; Palermo-Catanzaro, chiuso il settore ospiti allo stadio Barbera venerdì per la partita; Tabellino partita Palermo vs Catanzaro. Palermo-Catanzaro, show al Barbera: si esibiscono Mated & Ceejay prima della garaPALERMO – Non solo calcio. In occasione della sfida tra Palermo e Catanzaro, in programma venerdì 1° maggio al Renzo Barbera, è previsto anche un evento musicale pre-gara per coinvolgere i tifosi ro ... ilovepalermocalcio.com Palermo verso il Catanzaro: Inzaghi in conferenza al BarberaPALERMO – Prosegue l’avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Catanzaro, in programma venerdì 1° maggio al Renzo Barbera. Un appuntamento importante in vista dei playoff, con i rosanero già ce ... ilovepalermocalcio.com SERIE B | Catanzaro, a Palermo un crash test da playoff https://gazzettadelsud.it/p=2203064 - facebook.com facebook Palermo-Catanzaro, arbitra Allegretta: un banco di prova senza pressioni di classifica x.com