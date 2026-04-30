Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 si giocherà la partita tra Bari e Entella nel penultimo turno di Serie B. La squadra di casa si trova a un passo dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti cercano di migliorare la loro posizione in classifica. Le formazioni ufficiali ancora non sono state comunicate e le quote per la schedina sono in fase di aggiornamento.

Penultimo turno di Serie B e un Bari vicinissimo alla retrocessione affronta in casa l’Entella. I galletti hanno perso malamente anche ad Avellino e Longo non sembra più avere soluzioni per riportare a galla la barca: peggior attacco e seconda peggior difesa del torneo, 18 sconfitte e solo 3 punti fatti nelle ultime 6 partite. I diavoli neri invece vengono da 5 punti fatti nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bari-Entella (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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