Spettacolo di attualità all' auditorium di Precenicco
Venerdì 8 maggio alle 21.00 si terrà presso l'auditorium comunale di Precenicco uno spettacolo di attualità organizzato da Aquavitae – la cultura si fa spettacolo. La serata vedrà la partecipazione di Eugenio Cau, corrispondente de Il Post, e Giovanni Zagni, di Pagella Politica, che discuteranno di disordine globale, concentrandosi su fatti e geopolitica. L'evento mira a offrire un approfondimento su temi di attualità senza un taglio di opinione.
Venerdì 8 maggio,alle 21.00, a Precenicco, all'auditorium comunale, Aquavitae – la cultura si fa spettacolo presenterà la performance di Eugenio Cau (Il Post) & Giovanni Zagni (Pagella politica) che parleranno su disordine globale tra fatti e geopolitica, per una informazione non necessariamente.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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