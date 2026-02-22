Ambarchi e Fennesz per una serata di co-headliner in auditorium a Precenicco

Ambarchi e Fennesz portano sul palco di Precenicco un concerto di co-headliner, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza sonora unica. La serata, organizzata dal progetto Aquavitae con Scenasonica, si svolge nell’auditorium locale e promette di offrire una performance intensa e innovativa. Entrambi gli artisti presentano nuovi brani e sonorità sperimentali, attirando appassionati di musica elettronica e ambient. L’evento si conclude alle 23, con l’ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per il progetto Aquavitae, in collaborazione con Scenasonica, l'auditorium di Precenicco ospita un evento speciale, sabato 28, alle 21.00, con due protagonisti assoluti della ricerca sonora contemporanea: Oren Ambarchi e Christian Fennesz. Una serata di co-headliner che riunisce due visioni radicali e complementari dell'elettronica e della chitarra contemporanea: aprirà Ambarchi, seguirà Fennesz. Le opere di Ambarchi si muovono tra texture fragili e bassi profondissimi, tra rarefazione e fisicità del suono, in un equilibrio costante tra struttura e deriva.

