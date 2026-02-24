All' auditorium Sirena di Francavilla lo spettacolo gratuito Pinocchio per grandi e piccoli

L’auditorium Sirena di Francavilla ha accolto lo spettacolo “Pinocchio” di Carlo Collodi, promosso dal Teatro Stabile d'Abruzzo e dall’associazione Brucaliffo L’Aquila-Teatro in ospedale. La rappresentazione gratuita, rivolta a grandi e piccoli, ha attirato un pubblico numeroso, con bambini che hanno seguito con attenzione le avventure del burattino. La scena si è animata di musica, luci e attori energici, creando un’atmosfera coinvolgente per tutti i presenti.

Domenica 1 marzo, alle ore 17, l'auditorium Sirena di Francavilla al Mare ospita lo spettacolo "Pinocchio" di Carlo Collodi, una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo, in collaborazione con l'associazione Brucaliffo L'Aquila-Teatro in ospedale, realtà impegnata nella ricerca teatrale e in.