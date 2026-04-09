Cassa Edile di Capitanata | premialità alle aziende più virtuose per complessivi 500mila euro
La Cassa Edile di Capitanata ha annunciato che per il secondo anno consecutivo distribuirà premi alle aziende associate, per un totale di 500 mila euro. L’importo rappresenta quasi il doppio rispetto ai 265 mila euro assegnati lo scorso anno. La premialità viene destinata alle imprese che si sono distinte per comportamenti virtuosi nel settore edile. L’assegnazione dei fondi avverrà in base a specifici criteri di valutazione delle aziende.
Per il secondo anno Cassa Edile di Capitanata erogherà la premialità alle imprese associate per 500mila euro, importo quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno, quando erano stati erogati 265 mila euro.Dati significativi che confermano l’importanza dell’accordo integrativo provinciale voluto da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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