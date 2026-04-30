Spesa il 1° maggio | orari variabili e chiusure tra i supermercati

Il 1° maggio, giorno festivo, i supermercati in Italia adottano orari diversi e alcune chiusure totali. Le grandi catene come Coop ed Esselunga rimangono chiuse tutto il giorno, mentre altre, come Conad e Decò, aprono solo al mattino. Questa variazione riguarda diverse regioni e tende a seguire le decisioni aziendali di apertura o chiusura nei giorni di festa.

? Cosa sapere Orari variabili e chiusure totali per i supermercati in Italia il 1° maggio.. Coop ed Esselunga restano chiuse mentre Conad e Decò operano solo la mattina.. Il 1° maggio vedrà molti supermercati operativi con orari ridotti o chiusure totali, influenzando la spesa per milioni di cittadini che festeggeranno il riposo nazionale domani. La gestione della vendita al dettaglio durante la Festa del Lavoro presenta scenari estremamente frammentati. Mentre per gran parte degli italiani si tratta di una giornata di stacco netto dalle attività lavorative, il settore alimentare non segue un protocollo unico. La disponibilità dei prodotti di prima necessità varierà drasticamente in base alla catena scelta e alla specifica provincia di riferimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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