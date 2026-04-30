Spesa il 1° maggio a Bologna | orari e negozi aperti per la festa

Il primo maggio a Bologna i supermercati Despar, Lidl e Pam saranno aperti con orari ridotti, mentre la rete Coop Alleanza 3 sarà completamente chiusa. Le aperture e le chiusure riguardano principalmente le grandi catene di vendita al dettaglio, che adottano orari speciali in occasione della festa. La situazione varia a seconda dei punti vendita e delle catene presenti in città.

? Cosa sapere A Bologna il 1 maggio supermercati Despar, Lidl e Pam operano con orari ridotti.. Chiusura totale della rete Coop Alleanza 3.0 per la festività del primo maggio.. Il 1 maggio 2026, la Festa dei Lavoratori porterà i cittadini tra i parchi e le gite fuori porta, ma si troverà a Bologna o nei comuni limitrofi, la gestione della spesa richiederà una pianificazione precisa tra serrande chiuse e aperture ridotte. Mentre molti punti vendita decideranno di fermarsi per celebrare la ricorrenza, una rete di supermercati manterrà i servizi attivi, seppur con orari modificati rispetto alla consueta routine settimanale. La gestione dei servizi essenziali in questa giornata di festa vede protagonisti diversi attori del commercio locale, che si preparano a servire chi non potrà assentarsi dai propri impegni quotidiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spesa il 1° maggio a Bologna: orari e negozi aperti per la festa Notizie correlate Pasquetta a Milano: supermercati aperti e orari. Dove fare la spesa l'ultimo minutoGrigliate e pic-nic salvati: ecco la guida completa alle aperture straordinarie delle principali catene in città e nell'hinterland per lunedì 5... Supermercati aperti 25 aprile 2026, orari e catene per fare la spesa in tutta ItaliaSabato 25 aprile 2026 si celebra la Festa della Liberazione, ricorrenza nazionale che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista in Italia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo maggio tra sciopero e serrande abbassate. La mappa dei supermercati aperti in Toscana; Supermercati aperti e chiusi l’1 maggio 2026, l’elenco completo e gli orari; Supermercati, negozi, centri commerciali: chi resta aperto il 1°maggio; Sui ponti del 25 aprile e 1 maggio stangata per i carburanti, la spesa aumenta di 1,4 miliardi. Supermercati, negozi, centri commerciali: chi resta aperto il 1°maggioNel giorno dedicato alla Festa del Lavoro sono diverse le attività commerciali che garantiscono il servizio: ecco dove è possibile, fare la spesa, dedicarsi allo shopping, comprare qualcosa che manca ... bolognatoday.it Sui ponti del 25 aprile e 1 maggio stangata per i carburanti, la spesa aumenta di 1,4 miliardiGli italiani che si sposteranno in auto in occasione dei ponti del 25 aprile e del Primo maggio dovranno mettere in conto una stangata sui rifornimenti di carburante da +1,4 miliardi di euro rispetto ... ansa.it Giù la crescita, su i prezzi. Su il debito, giù la spesa. L’analisi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio è impietosa, per l’economia italiana. Ed è figlia di quattro anni di nulla cosmico. A cura di Francesco Cancellato - facebook.com facebook Il partito unico della spesa pubblica: Lega-M5S-PD. Patuanelli del M5S ha appena definito il ministro dell’Economia Giorgetti il “sacerdote dell’austerità”. Giorgetti è esponente di un partito che sta chiedendo che l’Italia violi unilateralmente il Patto di Stabilità. x.com