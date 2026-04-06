Pasquetta a Milano | supermercati aperti e orari Dove fare la spesa l' ultimo minuto

A Milano, durante il giorno di Pasquetta, alcuni supermercati rimarranno aperti con orari variabili, consentendo a chi ha dimenticato qualcosa di fare acquisti dell'ultimo minuto. Non sarà necessario rinunciare a preparare la grigliata o il brindisi, né a trovare le uova di cioccolato per i più piccoli. La disponibilità e gli orari di apertura dipenderanno dai singoli esercizi commerciali, offrendo così alcune opzioni per la spesa in questa giornata.

Grigliate e pic-nic salvati: ecco la guida completa alle aperture straordinarie delle principali catene in città e nell'hinterland per lunedì 5 aprile Dimenticare il carbone per la griglia, il vino per il brindisi o le uova di cioccolato per i più piccoli non sarà un dramma. Nonostante il giorno festivo del Lunedì dell’Angelo (la Pasquetta), la grande distribuzione a Milano non si ferma del tutto. Molte catene di supermercati hanno infatti previsto aperture straordinarie per garantire il servizio a chi ha deciso di trascorrere la giornata all'aria aperta o in famiglia. Sebbene la maggior parte dei punti vendita resti operativa, gli orari non saranno quelli consueti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Buon lunedì di Pasquetta Torino! Foto di Valerio Minato facebook

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