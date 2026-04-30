Quattro persone sono state denunciate a Milano dopo un'aggressione avvenuta nella notte di mercoledì. Un uomo di 33 anni è stato colpito mentre stava rimuovendo alcuni manifesti dedicati al 51° anniversario della morte di Sergio Ramelli. Le autorità hanno identificato e formalmente accusato i quattro uomini, ritenuti responsabili dell'aggressione. La vicenda si è verificata in un contesto di tensione legato alla commemorazione.

Sono stati identificati e denunciati quattro uomini accusati di avere aggredito mercoledì notte a Milano un 33enne sorpreso a staccare alcuni manifesti della commemorazione del 51mo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Sono tutti militanti di estrema destra, di età compresa tra i 35 ed i 37 anni, e con precedenti di polizia specifici. Secondo gli accertamenti dei carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte, i quattro – in concorso con un altro soggetto al momento in fase di identificazione – avrebbero aggredito con calci, pugni e colpi di casco la vittima sorpresa in via Aselli a staccare i manifesti della tradizionale commemorazione del militante del Fronte della Gioventù ucciso 51 anni fa nel capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Denunciati 4 militanti di estrema destra per l’aggressione del 33enne sorpreso a strappare i manifesti per Sergio Ramelli

Notizie correlate

Sergio Ramelli, denunciati quattro militanti di estrema destra per aggressione a 33enne a MilanoSono stati identificati e denunciati i responsabili dell’aggressione a un 33enne che stava strappando i manifesti per Sergio Ramelli, il militante...

Saluti romani e rito del “presente” al corteo per Sergio Ramelli a Milano: presenti 2mila militanti di estrema destraLa 51esima commemorazione dell'omicidio di Sergio Ramelli si è conclusa con il rito del "presente" e con saluti romani in via Paladini a Milano.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Strappa manifesti di Ramelli: aggredito; Calci e pugni mentre strappa i manifesti su Sergio Ramelli a Milano, per De Corato di FdI se l'è cercata; Corteo Ramelli, aggredito mentre strappa manifesti e Capelli insorge: ‘Fatto grave e inaccettabile’.

Aggredito perché strappa manifesti di Ramelli, denunciati 4 di estrema destraI carabinieri hanno individuato e denunciato quattro persone accusate di aver aggredito l'altra notte a Milano un 33enne italiano, sorpreso a staccare alcuni manifesti riguardanti la commemorazione de ... ansa.it

Calci e pugni mentre strappa i manifesti su Sergio Ramelli a Milano, per De Corato di FdI se l'è cercataPrima della commemorazione a Milano di Sergio Ramelli, un 33enne è stato aggredito a calci e pugni per aver strappato i manifesti. Spunta un testimone ... virgilio.it

Duemila persone a Milano per ricordare Sergio Ramelli: fiaccole, saluti romani e il rito dell'estrema destra - facebook.com facebook

UCCIDERE UN FASCISTA Sergio Ramelli aveva 18 anni. Lo attaccarono in tanti contro uno: gli fracassarono il cranio a colpi di chiave inglese, la Hazet 36. “Uccidere un fascista non è reato”: in tanti lo dicevano. E qualcuno lo ha fatto. #semperfidelis x.com