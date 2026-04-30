Quattro persone sono state denunciate a Milano per aver aggredito un uomo di 33 anni mentre stava rimuovendo manifesti dedicati a Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia. Gli aggressori sono stati identificati dopo le indagini da parte delle forze dell’ordine e ora rispondono di aver participato all’aggressione. La vicenda si inserisce in una serie di episodi di tensione politica nella città.

Sono stati identificati e denunciati i responsabili dell’ aggressione a un 33enne che stava strappando i manifesti per Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia. L’aggressione è avvenuta in via Aselli a Milano nella notte tra domenica e lunedì. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno denunciato in stato di libertà per lesioni e percosse quattro italiani, di età compresa tra i 35 ed i 37 anni, tutti militanti di estrema destra e con precedenti di polizia specifici. I quattro, in concorso con un altro soggetto al momento in fase di identificazione, mentre percorrevano a...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sergio Ramelli, denunciati quattro militanti di estrema destra per aggressione a 33enne a Milano

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