Speciale Primo maggio cosa fare a Livorno | tutti gli eventi da non perdere per la festa dei lavoratori

Da livornotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Primo maggio, a Livorno sono in programma diversi eventi dedicati alla Festa dei lavoratori. La giornata prevede spettacoli, concerti e iniziative culturali che coinvolgono varie location nel centro cittadino. Vengono organizzate anche manifestazioni e incontri pubblici che si svolgeranno in spazi pubblici e aree dedicate. La programmazione include attività per tutte le età, con l’obiettivo di offrire momenti di svago e socializzazione durante la festività.

In occasione dell'1 maggio, non mancheranno a Livorno gli eventi per trascorrere un una Festa dei lavoratori all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Ecco, nel dettaglio, tutti gli appuntamenti da non perdere.Festa in Fortezza NuovaIn uno dei simboli di Livorno ecco il concertone con.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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