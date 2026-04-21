1°maggio a Bologna | gli eventi da non perdere per la Festa del Lavoro
Il 1° maggio, Festa del Lavoro, cade di venerdì, creando un lungo fine settimana con ponti primaverili. A Bologna sono previsti diversi eventi per celebrare questa giornata, tra manifestazioni e iniziative pubbliche. La data rappresenta un momento di commemorazione e di esposizione delle tematiche legate al mondo del lavoro. Le attività si svolgeranno in diverse aree della città e coinvolgeranno partecipanti di varie età.
Il 1°maggio, Festa del Lavoro, quest'anno cade di venerdì aprendo così uno scenario di bei ponti primaverili. Immancabile, come ogni anno, l'appuntamento in Piazza Maggiore organizzato dai sindacati Cgil Bologna e Cisl metrobo. Si parte con gli interventi dal palco a tema lavoro e diritti, per.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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