1°maggio a Bologna | gli eventi da non perdere per la Festa del Lavoro

Il 1° maggio, Festa del Lavoro, cade di venerdì, creando un lungo fine settimana con ponti primaverili. A Bologna sono previsti diversi eventi per celebrare questa giornata, tra manifestazioni e iniziative pubbliche. La data rappresenta un momento di commemorazione e di esposizione delle tematiche legate al mondo del lavoro. Le attività si svolgeranno in diverse aree della città e coinvolgeranno partecipanti di varie età.