Spartan Race a Orte | 15mila persone e un boom economico record

A Orte si è svolta la Spartan Race, evento che ha attirato oltre 15.000 persone e registrato 6.000 iscritti. L'afflusso di partecipanti ha portato a una saturazione delle strutture ricettive locali. L'indotto economico generato dall'evento ha superato i 2 milioni di euro, coinvolgendo attività commerciali e strutture di accoglienza della zona. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni.

? Cosa sapere Oltre 15mila presenze a Orte per la Spartan Race con 6mila iscritti registrati.. L'indotto economico supera i 2 milioni di euro con saturazione delle strutture ricettive.. Almeno 15mila presenze registrate nel territorio di Orte durante il fine settimana della Spartan race, un afflusso che ha trasformato l’area di Petignano in un fulcro di attività economica e sociale dopo sei anni dall’ultima edizione. Il bilancio dell’evento, appena conclusosi, delinea un quadro di forte impatto per la comunità locale. Secondo quanto riferito dalla consigliera comunale Loredana Bobboni, responsabile dell’amministrazione per i grandi eventi, l’iniziativa si è rivelata una sfida vinta con successo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spartan Race a Orte: 15mila persone e un boom economico record Notizie correlate Leggi anche: Spartan Race 2026, a Orte successo di partecipanti. Anche gli italiani sul podio Spartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte, RomaOrte – Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la gara a ostacoli più estrema, in programma sabato 25... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spartan Race, si parte da Orte; Torna l’epica Spartan Roma, Orte 2026 con un Trifecta Weekend all’insegna dell’adrenalina; Spartan race, Orte capitale dell'adrenalina: 6mila atleti da 50 paesi conquistano la rupe tra fango, fuoco e ostacoli | FOTO; A Orte torna la Spartan più dura: Parma sugli scudi tra podi e piazzamenti. Successo epico a Orte. Spartan Italy inaugura la stagione nazionale con un weekend da recordAd inaugurare la Spartan Race a Orte, Roma, la Beast, la distanza più lunga e impegnativa del programma Trifecta. Gli spartani sono stati messi alla prova nel tracciato che si è sviluppato nella prima ... tuttosport.com A Orte torna la Spartan più dura: Parma sugli scudi tra podi e piazzamentiNel weekend 25-26 aprile oltre seimila atleti provenienti da 50 nazioni si sono sfidati su tre diversi tracciati. Simona Zardi seconda nella 21 chilometri di categoria ... parmatoday.it Maratona, Hyrox, Spartan Race, palestra, padel, corsa o ciclismo: oggi lo sport non è più solo tempo libero. Per molte persone è disciplina, routine, benessere e identità. Ma quando l’attività diventa intensa, anche il rischio di infortunio aumenta. Una distorsion - facebook.com facebook Domenica tra sport e tradizioni: prima alla premiazione della Spartan Race ad Orte, che ha richiamato 6000 iscritti da tutta Europa, poi a Rocca Respampani a Monte Romano per celebrare tante eccellenze del nostro territorio. x.com