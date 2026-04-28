Spartan Race 2026 a Orte successo di partecipanti Anche gli italiani sul podio

La Spartan Race 2026 si è svolta a Orte in due giornate di sole, attirando più di 6.000 atleti da 50 paesi diversi. Durante l'evento, numerosi partecipanti italiani sono riusciti a salire sul podio, confermando la presenza di atleti nazionali tra i migliori. La manifestazione ha visto sfide intense e un grande afflusso di pubblico, con i concorrenti che si sono confrontati su tratti impegnativi lungo il percorso.

Orte – In una due giorni di sole con ben 50 Nazioni rappresentate ed oltre 6.000 atleti pronti a sfidarsi, si è svolta la Spartan Race 2026 a Orte, Roma. Con categorie competitive disponibili sulle distanze Beast e Super (che ha inaugurato le Italy National Series) e Open sulla distanza Sprint, per accogliere atleti di tutti i livelli. 25 aprile: il Weekend Epico iniziato con la Beast. Ad inaugurare la Spartan Race a Orte, Roma, la Beast, la distanza più lunga e impegnativa del programma Trifecta. Gli spartani sono stati messi alla prova nel tracciato che si è sviluppato nella prima parte tra le campagne di Cimacolle e ritorno a Petignano e poi affrontando la salita sulla rupe del centro storico di Orte con la successiva discesa verso l’arrivo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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La Spartan race a Orte anche nel 2027 Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/la-spartan-race-orte-anche-lanno-prossimo/ - facebook.com facebook

Domenica tra sport e tradizioni: prima alla premiazione della Spartan Race ad Orte, che ha richiamato 6000 iscritti da tutta Europa, poi a Rocca Respampani a Monte Romano per celebrare tante eccellenze del nostro territorio. x.com