Il tribunale di Roma ha depositato le motivazioni della sentenza che condanna a tre anni di reclusione un carabiniere coinvolto in un episodio in cui ha sparato e ucciso un ladro. La decisione segue il procedimento giudiziario iniziato dopo l’incidente avvenuto in circostanze ancora oggetto di analisi. La sentenza si basa sui fatti accertati durante il processo e sulle prove raccolte nel corso delle udienze.

L’evento risale alle prime ore del 20 settembre 2020: il carabiniere esplose due colpi di arma da fuoco contro il cinquantaseienne Jamal Badawi, uccidendolo durante la fuga in seguito a un’effrazione negli uffici di una società in zona Eur. L’uomo era di spalle quando è stato raggiunto da un proiettile. Secondo l’accusa i carabinieri avrebbero intimato al presunto ladro di fermarsi ma quest’ultimo avrebbe reagito colpendo il collega dell’imputato con un cacciavite sotto l’ascella per poi tentare la fuga. Il carabiniere ha esploso allora due colpi di pistola, uno dei quali ha ucciso Badawi. Le 49 pagine del dispositivo emesso dal giudice ricostruiscono i dettagli dell’intervento.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sparò e uccise il ladro, carabiniere condannato

Uccise ladro in fuga che aveva ferito il collega: carabiniere condannato a 3 anni (RICOSTRUZIONE)

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