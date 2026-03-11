Referendum Meloni a Milano schiera per il Sì il carabiniere Masini che a Rimini sparò e uccise un accoltellatore

A Milano, durante un evento per il referendum, la premier ha portato con sé il carabiniere Masini, coinvolto nel caso di Rimini in cui sparò e uccise un accoltellatore. Tra i partecipanti ci sono influencer, attori, giornalisti di destra, giuristi e vittime di malagiustizia, alcuni con nomi noti. La presenza di Masini ha attirato l’attenzione e acceso il dibattito pubblico.

Influencer, attori, giornalisti di destra, giuristi, vittime di malagiustizia. E qualche nome a effetto. Come il maresciallo Luciano Masini, il comandante dei carabinieri che a inizio 2025 uccise un immigrato che aveva accoltellato diverse persone (la sua posizione è stata archiviata per legittima difesa) e che ha ispirato la norma sullo “scudo penale” inserita nel decreto Sicurezza. Sono questi gli ospiti “pop” dell ’evento che Fratelli d’Italia ha organizzato per giovedì a Milano, al teatro Franco Parenti, sulla riforma della giustizia che sarà chiuso dalla premier Giorgia Meloni. Questo sarà il primo e forse l’unico comizio pubblico della presidente del Consiglio in vista del referendum del 22-23 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sparò e uccise l'accoltellatore. Il ministro 'arruola' il carabiniere: "Il caso di Masini ci ha ispirati"

Luciano Masini, parla il carabiniere che uccise l'accoltellatore: "Mi ha attaccato 2 volte, dovevo sparare"

