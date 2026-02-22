Sparò e uccise l’accoltellatore Il ministro ’arruola’ il carabiniere | Il caso di Masini ci ha ispirati

Un carabiniere ha sparato e ucciso un aggressore armato di coltello. La sua azione nasce dalla necessità di difendere la propria vita durante una lite improvvisa. Il militare si trovava sul posto in quel momento e ha reagito rapidamente per bloccare la minaccia. La vicenda ha sollevato discussioni sul ruolo delle forze dell’ordine e sulla loro protezione. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si indaga sulle circostanze precise.

"Non dico che siamo poco tutelati, ma forse siamo poco considerati. Se noi tuteliamo i cittadini, perché nessuno tutela noi?". Questa la domanda sollevata da Luciano Masini, comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio, ospite ieri dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia a Bologna a sostegno del ‘sì’ alla riforma della giustizia. Masini è tornato così a parlare della notte di Capodanno del 2024, quando fu costretto ad esplodere 12 colpi di pistola che costarono la vita a Muhammad Sitta, il 23enne egiziano armato di coltello responsabile del ferimento di quattro persone. Per quell’episodio era stato aperto un fascicolo per eccesso colposa di legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luciano Masini, parla il carabiniere che uccise l’accoltellatore: “Mi ha attaccato 2 volte, dovevo sparare”Villa Verucchio (Rimini), 13 febbraio 2026 – Luciano Masini, il carabiniere che ha sparato all’accoltellatore durante una tentata aggressione, spiega per la prima volta le ragioni del suo gesto: “Mi ha attaccato due volte, dovevo sparare”.

