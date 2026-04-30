Nella notte, sono stati esplosi diversi colpi in un quartiere della città, coinvolgendo un gruppo di persone conosciute come gli Strisciuglio. Le forze dell’ordine sono riuscite a intercettare alcuni sospetti, che però sono riusciti a fuggire prima di essere fermati. L’evento si è verificato a pochi giorni dall'inizio dei festeggiamenti per San Nicola, mentre la polizia indaga per identificare i responsabili e prevenire altri episodi violenti.

Una settimana all’inizio dei festeggiamenti per San Nicola. Sette giorni per fermare la scia di sangue e proteggere cittadini o “pellegrini” incolpevoli da proiettili destinati ad altri. È corsa contro il tempo, ormai, per gli inquirenti che indagano sugli ultimi fatti di sangue in città, a cominciare dall’omicidio di Filippo Scavo, 43enne affiliato al clan Strisciuglio di Carbonara e ucciso da una 7.65 all’alba del 19 aprile scorso durante una serata al Divine club di Bisceglie. Poco più di 12 ore dopo, quella che sembra ormai certa essere la risposta con il ferimento di Kevin Ciocca, 20enne amico fraterno di Christian e Bino Capriati, figli di Lello, ucciso il 1 aprile 2024 a Torre a mare.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Spari sugli Strisciuglio, i dettagli dell'agguato: i killer intercettati ma sfuggiti d?un soffio

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