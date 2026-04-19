Spari a Mugnano ferito un 30enne incensurato | il video dell'agguato

Nella zona di Mugnano, un uomo di 30 anni è stato ferito durante un episodio con armi da fuoco. L’evento è stato ripreso e diffuso tramite un video, mentre un deputato ha commentato pubblicamente la vicenda, sottolineando la gravità della situazione. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’agguato o sui responsabili. La notizia si inserisce in un quadro di episodi di violenza nel territorio.

A diffondere la notizia e il video è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato: "Non possiamo permettere che episodi del genere diventino normalità".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Spari contro un’auto in pieno giorno a Mugnano: ferito un 26enne Leggi anche: Agguato di camorra ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato l Video Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: ESCLUSIVA. Spari tra Mugnano e Calvizzano: ferito un incensurato di Mugnano; Cinque colpi di pistola per una rapina: il raid in strada; Spari in strada, ferito un 49enne: Non li conosco; Si torna a sparare: raffica di episodi violenti in pochi giorni tra Mugnano, Calvizzano e Marano. Ieri ferito un incensuraot. Si torna a sparare a Mugnano, giovane ferito al confine con CalvizzanoSi torna a sparare a Mugnano, questa volta è accaduto al confine con Calvizzano, dove in serata sono stati esplosi colpi di pistola. internapoli.it Agguato a Mugnano, 34enne ferito da colpi di pistola mentre era in autoUn 34enne ferito da colpi di pistola a Mugnano di Napoli mentre era in auto: indagini in corso dei carabinieri. 2anews.it Spari in pieno giorno a Mugnano, ferito 30enne incensurato. Il video dell’agguato inviato a Borrelli (Avs): “Immagini agghiaccianti. Governo rinforzi organici forze dell’ordine invece di chiudere caserme e commissariati” Ancora violenza in strada nell’area nord facebook Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne #bisceglie x.com