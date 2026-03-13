Torture nel carcere minorile Casal del Marmo la garante del Lazio | Accertare ogni responsabilità

La garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio ha chiesto di accertare con chiarezza ogni eventuale responsabilità in relazione all'indagine della procura di Roma su presunti episodi di violenza all’interno del carcere minorile di Casal del Marmo. La vicenda riguarda accuse di torture e maltrattamenti rivolte a persone detenute nell'istituto e ha portato all'apertura di un'inchiesta ufficiale.

Indagati 10 agenti penitenziari, con le violenze che sarebbero avvenute in zone non coperte da telecamere. Sansoni: "Non può esserci alcuna zona d'ombra" Accertare con chiarezza "ogni eventuale responsabilità". Così Monica Sansoni, garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Lazio, in merito all'indagine della procura di Roma su presunti episodi di violenza ai danni di detenuti all'interno dell'istituto penale minorile di Casal del Marmo. Nel registro degli indagati ci sono 10 agenti penitenziari accusati di presunti pestaggi e aggressioni, avvenuti tra febbraio e novembre del 2025. Nell'inchiesta si ipotizzano torture, lesioni, e falsi all'interno dell'istituto penale minorile. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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CASAL DEL MARMO | Dieci agenti indagati per presunte violenze su tredici minorenni stranieri tra febbraio e novembre 2025. - facebook.com facebook