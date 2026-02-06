Tubatura rotta la strada si allaga | chiusa via di Casal del Marmo

Da fanpage.it 6 feb 2026

Questa mattina una tubatura rotta ha causato un allagamento su via di Casal del Marmo a Roma. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i lavori di riparazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici, ma il traffico si è subito congestionato. Nessuno è rimasto ferito, ma la zona è rimasta isolata per alcune ore.

Una rottura della tubatura idrica ha portato alla chiusura di via di Casal del Marmo a Roma. L'acqua ha allagato la strada.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La strada si allaga e viene chiusa: tecnici al lavoro

A Caponago, in via Roma all'incrocio con via De Gasperi, si è verificato un allagamento causato da un guasto alla rete idrica.

Si rompe una tubatura: via Pastrengo si allaga dopo la fuoriuscita d'acqua

Lunedì 12 gennaio, poco prima di mezzogiorno, via Pastrengo è stata interessata da una perdita d'acqua dovuta a una possibile rottura di una tubatura sotto l'asfalto.

