Tubatura rotta la strada si allaga | chiusa via di Casal del Marmo

Questa mattina una tubatura rotta ha causato un allagamento su via di Casal del Marmo a Roma. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i lavori di riparazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici, ma il traffico si è subito congestionato. Nessuno è rimasto ferito, ma la zona è rimasta isolata per alcune ore.

Una rottura della tubatura idrica ha portato alla chiusura di via di Casal del Marmo a Roma. L'acqua ha allagato la strada.

