Due esponenti dell'Associazione partigiani italiani sono stati feriti in due sparatorie avvenute a Roma. La polizia ha identificato un giovane di 21 anni come sospettato e ha avviato un’indagine sui suoi possibili collegamenti con gruppi radicali. Le autorità stanno verificando anche i rapporti tra il sospettato e una brigata ebraica di Milano, per chiarire eventuali responsabilità o complicità.

? Cosa sapere Eithan Bondi indagato per le sparatorie contro due esponenti dell'Anpi a Roma.. La Procura indaga i legami del ventunenne con la brigata ebraica di Milano.. Roma, 25 aprile: il ventunenne Eithan Bondi è indagato dalla Procura per le sparatorie contro un uomo e una donna dell’Anpi. L’episodio ha scatenato reazioni violente e giudizi affrettati sulla comunità ebraica della Capitale, mentre emergono dettagli inquietanti sul profilo criminale del giovane e sulle sue presunte affiliazioni extra-comunitarie. Ombre su una militanza non ufficiale e legami con gruppi radicali. Le dinamiche che hanno portato all’aggressione durante la ricorrenza della liberazione non sembrano riconducibili a un’azione isolata o spontanea di un singolo individuo senza radici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sparatorie all’Anpi: indagati i legami del 21enne con gruppi radicali

Notizie correlate

ProPal attaccano la Brigata Ebraica, comunisti contro radicali e due attivisti Anpi feritiDopo più di un'ora di contestazione dei movimenti proPal che hanno bloccato il corteo del 25 Aprile, la Brigata Ebraica scortata dalla polizia in...

Roma, 21enne fermato per gli spari contro attivisti Anpi del 25 aprile: avrebbe ammesso sue responsabilitàABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini e la confessione del sospettato Un giovane di 21 anni, Eithan Bondì, è stato fermato dalle forze dell’ordine con...