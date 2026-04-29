Un giovane di 21 anni è stato fermato a Roma in relazione agli spari contro attivisti dell’Anpi avvenuti il 25 aprile. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e il sospettato avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La polizia ha confermato di aver raccolto elementi che collegano il ragazzo all’episodio e di averlo ascoltato in merito alla vicenda. La dinamica dei fatti e i dettagli sulla confessione sono ancora al vaglio degli inquirenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini e la confessione del sospettato. Un giovane di 21 anni, Eithan Bondì, è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver sparato con una pistola a pallini (softair) contro due attivisti dell’Anpi al termine della manifestazione del 25 aprile, nei pressi del Parco Schuster a Roma. Il ragazzo è indagato per tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi. Secondo gli investigatori, sarebbe stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di risalire allo scooter utilizzato durante l’aggressione e alla relativa targa. Durante una perquisizione nella sua abitazione sarebbero stati trovati anche coltelli e materiale legato ad armi softair, mentre la pistola utilizzata non è stata ancora recuperata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, 21enne fermato per gli spari contro attivisti Anpi del 25 aprile: avrebbe ammesso sue responsabilità

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È stato fermato l’uomo che il 25 aprile ha sparato contro una coppia di attivisti dell’Anpi nei pressi di parco Schuster, a Roma con una pistola ad aria compressa. Si tratta di un giovane di 21 anni, vicino alla comunità ebraica di Roma. L’abitazione del ragazzo x.com