Si presenta al pronto soccorso di Cantù senza documenti | era ricercato per droga arrestato

Ventenne somalo portato in questura per l'identificazione: su di lui pendeva un ordine di carcerazione della procura di Milano Si presenta al pronto soccorso senza documenti, ma dai controlli emerge che è ricercato per droga. È finita con l'arresto la vicenda avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo a Cantù. Protagonista un ventenne di nazionalità somala, irregolare sul territorio italiano, fermato dalla polizia locale dopo essere stato segnalato all'ospedale Sant'Antonio Abate. Intorno alle 18 la centrale operativa del comando di polizia locale di via Manzoni ha inviato una pattuglia al pronto soccorso dell'ospedale canturino per accertamenti su un uomo non identificato che si era presentato nella struttura sanitaria.