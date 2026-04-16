Un 24enne aggredisce il rivale ai giardini poi si fa trovare al pronto soccorso dove è stato trasportato il ferito | arrestato

Un giovane di 24 anni ha aggredito un uomo di 44 anni ai giardini Madre Teresa di Calcutta in corso Giulio Cesare. Dopo l’accaduto, l’aggressore si è recato all’ospedale San Giovanni Bosco, dove era stato portato il ferito, un gambiano svenuto per una botta in testa. Le forze dell’ordine lo hanno arrestato a oltre due chilometri di distanza, presso il pronto soccorso.

La lite ai giardini Madre Teresa di Calcutta, in corso Giulio Cesare, poi l’arresto dell’aggressore a oltre 2 chilometri di distanza, all’ospedale San Giovanni Bosco dove è stato trasportato il ferito, un 44enne gambiano svenuto per una botta in testa.Il nastro della vicenda va riavvolto alla.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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