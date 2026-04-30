Questa sera, un uomo di 62 anni è stato ucciso in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. La vittima si trovava nel locale in via Gramsci al momento dello sparo. Secondo le prime ricostruzioni, l’obiettivo dei colpi potrebbe essere stato il titolare del locale, ma la persona rimasta colpita sarebbe un dipendente. La polizia sta indagando sulla dinamica e sui motivi dell’accaduto.

Un uomo è stato ucciso giovedì sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. La vittima, Angelo Pizzi (62 anni di Bisceglie) era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Si tratta di un dipendente dell'attività. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara: probabilmente l'obiettivo dell'agguato era un'altra persona, forse il titolare del locale. Esplosi almeno 15 colpi di pistola: la vittima, incensurata, è stata attinta per errore. Il delitto potrebbe essere collegato all'omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sparatoria in un ristorante: ucciso un dipendente forse per sbaglio. L'ipotesi: l'obiettivo era il titolare

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