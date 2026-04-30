Questa sera, un uomo è stato colpito e ucciso in un ristorante situato in via Gramsci a Bisceglie, nel nord Barese. La vittima, un dipendente di 62 anni, si trovava nel locale al momento dello sparo. La sparatoria sarebbe avvenuta durante un tentativo di colpire un’altra persona, ma la vittima sarebbe stata colpita per errore. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso.

Un uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. La vittima, Angelo Pizzi (62 anni di Bisceglie) era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Si tratta di un dipendente dell'attività. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara: probabilmente l'obiettivo dell'agguato era un'altra persona, forse il titolare del locale. Esplosi almeno 15 colpi di pistola: la vittima, incensurata, è stata attinta per errore. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sparatoria in un ristorante: ucciso un dipendente forse per sbaglio. Il bersaglio dell'agguato era un'altra persona

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