Un uomo di 62 anni è stato ucciso questa sera in un ristorante situato in via Gramsci a Bisceglie, nel nord Barese. La vittima si trovava nel locale quando è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l’obiettivo dell’aggressione era un’altra persona presente nel locale. La dinamica dell’incidente sembra indicare un errore o un fraintendimento, e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. La vittima, Angelo Pizzi (62 anni di Bisceglie) era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Si tratta di un dipendente dell'attività. Scambio di persona La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara: probabilmente l'obiettivo dell'agguato era un'altra persona, forse il titolare del locale. Esplosi almeno 15 colpi di pistola: la vittima, incensurata, è stata attinta per errore.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Angelo Pizzi, cameriere ucciso per sbaglio in un ristorante a Bisceglie. Il bersaglio era un'altra persona

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