Nelle prime ore di oggi, un giovane di 20 anni è stato colpito da un colpo di pistola al petto e ucciso in un agguato a Napoli. Le forze dell’ordine e la procura stanno conducendo indagini approfondite, senza escludere alcuna ipotesi sul movente. La vittima, identificata come Fabio Ascione, non sembra essere stata presa di mira intenzionalmente, secondo quanto si apprende. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Tempo di lettura: 2 minuti Carabinieri e procura non escludono alcuna ipotesi e indagano a 360 gradi per fare luce sul movente dell’ omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso con un colpo di pistola al petto, nelle prime ore di oggi a Napoli. La vittima è stata assassinata mentre era davanti a un bar, nel quartiere Ponticelli della città, in una zona ritenuta dagli inquirenti sotto il controllo criminale del clan De Micco. I killer sono entrati in azione intorno alle 5,10 e Ascione, secondo quanto emerso dai controlli incensurato, era in compagnia di 4-5 amici quando sono stati esplosi i colpi. In azione, secondo quanto appreso da alcuni testimoni, è entrata una vettura di colore scuro che si è presentata davanti a un bar di via Carlo Mirando: dall’interno qualcuno ha sparato, più volte prima di dileguarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ventenne ucciso in un agguato a Napoli, forse non era l’obiettivo

Il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Napoli, forse non era l'obiettivo dei killler: gli hanno sparato da un'autoCarabinieri e procura non escludono alcuna ipotesi e indagano a 360 gradi per fare luce sul movente dell’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20...

Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Era incensuratoUn agguato dalle modalità tipiche della criminalità organizzata scuote il quartiere di Ponticelli, nella periferia orientale della città.

Ylenia Musella, uccisa a coltellate a Napoli: il fratello Giuseppe confessa l'omicidio, arrestato

Temi più discussi: Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Omicidio a San Bernardino: vittima un ventenne; Crema, ventenne ucciso a coltellate e sprangate. Fermato per omicidio l’aggressore, ha 17 anni.

Ventenne ucciso a Crema, fermato un 17enne e portato in carcereScovato dai carabinieri a casa del fratello, è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato e dovrebbe essere portato nel carcere minorile Beccaria di Milano nelle prossime ore il 17enne marocc ... ansa.it

Crema, ventenne ucciso in strada a colpi di spranga: fermato il presunto aggressoreIl ragazzo colpito con una spranga ed una arma da taglio nel quartiere San Bernardino. Le indagini dei carabinieri tra i giovani della zona ... affaritaliani.it

Tragedia a Crema: ventenne ucciso a sprangate. A colpirlo sarebbe stato un diciassettenne nell'ambito di un presunto regolamento di conti - facebook.com facebook

Tragedia a Crema: ventenne ucciso a sprangate. A colpirlo sarebbe stato un diciassettenne nell'ambito di un presunto regolamento di conti x.com