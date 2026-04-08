Ieri in Campania si è verificato un omicidio in un agguato che ha coinvolto un giovane di 20 anni. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle eventuali persone coinvolte. Fonti ufficiali non hanno ancora chiarito se il ragazzo fosse il bersaglio dei killer o una vittima collaterale. La notizia ha provocato grande sconcerto tra le comunità locali, coinvolgendo anche zone vicine in Irpinia e nell’Abruzzo.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 7 aprile 2026. Avellino – Una tragedia improvvisa ha scosso due comunità, tra l’Irpinia e l’Abruzzo. Giovanna Romano, 51 anni, originaria di Montoro e residente a Pescara da oltre vent’anni, è morta in poche ore a causa di una meningite fulminante. ( LEGGI QUI ) Benevento – All’indomani della Pasquetta, i gestori del Parco De Mita hanno convocato una conferenza stampa per fare il punto sulla vicenda che, negli ultimi giorni, ha acceso polemiche e contestazioni attorno all’area verde tra le rive del Sabato e piazzale Catullo. Al centro dell’incontro, il mancato svolgimento di “PasquettaLand 2026”, l’evento inizialmente programmato con musica e dj set, poi annullato a causa di presunte criticità organizzative e legate alla sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: 20enne ucciso in agguato, forse non era lui l’obiettivo dei killer

Il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Napoli, forse non era l'obiettivo dei killler: gli hanno sparato da un'autoCarabinieri e procura non escludono alcuna ipotesi e indagano a 360 gradi per fare luce sul movente dell’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20...

Ventenne ucciso in un agguato a Napoli, forse non era l’obiettivoTempo di lettura: 2 minutiCarabinieri e procura non escludono alcuna ipotesi e indagano a 360 gradi per fare luce sul movente dell’omicidio di Fabio...

Argomenti più discussi: Agguato a Ponticelli prima dell'alba, ucciso un ragazzo di 20 anni; Maltempo, in Molise crolla ponte sul Trigno. Un'auto coinvolta, si cerca un disperso; Pioggia e vento forte su Napoli e Campania, nuova allerta meteo della Protezione civile; Campania. Da mezzanotte scatta l’allerta meteo.

Sembra ieri quando lo abbiamo visto per la prima volta con lo Schalke 04 in Champions League. Un portiere moderno. Giocava fuori dai pali. Spesso fuori dall’area. Anticipava le giocate, ma soprattutto il pensiero degli attaccanti. E poi lanci millimetrici, con i p - facebook.com facebook

Mado ho fatto il peeling ieri ve che fronte lucidissimaaaa ahahahah x.com