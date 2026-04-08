Ieri in Campania | 20enne ucciso in agguato forse non era lui l’obiettivo dei killer

Da anteprima24.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in Campania si è verificato un omicidio in un agguato che ha coinvolto un giovane di 20 anni. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle eventuali persone coinvolte. Fonti ufficiali non hanno ancora chiarito se il ragazzo fosse il bersaglio dei killer o una vittima collaterale. La notizia ha provocato grande sconcerto tra le comunità locali, coinvolgendo anche zone vicine in Irpinia e nell’Abruzzo.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 7 aprile 2026. Avellino – Una tragedia improvvisa ha scosso due comunità, tra l’Irpinia e l’Abruzzo. Giovanna Romano, 51 anni, originaria di Montoro e residente a Pescara da oltre vent’anni, è morta in poche ore a causa di una meningite fulminante.   ( LEGGI QUI ) Benevento – All’indomani della Pasquetta, i gestori del  Parco De Mita  hanno convocato una conferenza stampa per fare il punto sulla vicenda che, negli ultimi giorni, ha acceso polemiche e contestazioni attorno all’area verde tra le rive del Sabato e piazzale Catullo. Al centro dell’incontro, il mancato svolgimento di  “PasquettaLand 2026”, l’evento inizialmente programmato con musica e dj set, poi annullato a causa di presunte criticità organizzative e legate alla sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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