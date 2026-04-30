Sparatoria in un ristorante | dipendente ucciso per sbaglio L' ipotesi | l' obiettivo era il titolare

Giovedì sera, un uomo è stato ucciso in un ristorante di Bisceglie, nella Bat. La vittima, un 62enne di Bisceglie, si trovava nel locale in via Gramsci quando si sono verificati i fatti. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di una sparatoria durante la quale la vittima sarebbe stata colpita accidentalmente. L’ipotesi è che l’obiettivo fosse il titolare del ristorante.

Un uomo è stato ucciso giovedì sera in un ristorante a Bisceglie, nella Bat. La vittima, Angelo Pizzi (62 anni di Bisceglie) era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Si tratta di un dipendente dell'attività. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara: probabilmente l'obiettivo dell'agguato era un'altra persona, forse il titolare del locale. Esplosi almeno 15 colpi di pistola: la vittima, incensurata, è stata colpita per errore. Il delitto potrebbe essere collegato all'omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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