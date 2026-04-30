Sparatoria in un ristorante | cameriere ucciso per sbaglio L' ipotesi | l' obiettivo era il titolare

Un uomo di 62 anni è stato ucciso giovedì sera in un ristorante di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. La vittima si trovava nel locale in via Gramsci quando si è verificato un episodio di sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta per errore, con l’obiettivo che si pensa fosse il titolare del ristorante. La scena si è svolta all’interno del locale, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle motivazioni.

Un uomo è stato ucciso giovedì sera in un ristorante a Bisceglie, nella Bat. La vittima, Angelo Pizzi (62 anni di Bisceglie) era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Si tratta di un dipendente dell'attività. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara: probabilmente l'obiettivo dell'agguato era un'altra persona, forse il titolare del locale. Esplosi almeno 15 colpi di pistola: la vittima, incensurata, è stata colpita per errore. Il delitto potrebbe essere collegato all'omicidio di Filippo Scavo, assassinato a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sparatoria in un ristorante: cameriere ucciso per sbaglio. L'ipotesi: l'obiettivo era il titolare The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Sparatoria in un ristorante: dipendente ucciso per sbaglio. L'ipotesi: l'obiettivo era il titolare Sparatoria in un ristorante: ucciso un dipendente forse per sbaglio. L'ipotesi: l'obiettivo era il titolareUn uomo è stato ucciso giovedì sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bisceglie, sparatoria in un ristorante. Ucciso un cameriere 62enne; Colpi di pistola esplosi in un ristorante a Bisceglie: ucciso 62enne Angelo Pizzi; Sparatoria in un ristorante: ucciso un dipendente forse per sbaglio. L'ipotesi: l'obiettivo era il titolare; Bisceglie, agguato in un ristorante: cameriere ucciso a colpi di pistola | Un errore, i proiettili erano destinati al titolare. Bisceglie, cameriere ucciso per errore nella sparatoria in un ristorante: la vittima si chiamava Angelo PizziAngelo Lino Pizzi, cameriere di 62 anni, ieri sera è stato ucciso per errore nel ristorante Spaghetteria n. 1 di Bisceglie. I colpi, esplosi da due killer, erano destitai al titolare del locale. fanpage.it Bisceglie, sparatoria in un ristorante: uomo di 62 anni ucciso per erroreAngelo Pizzi, responsabile di sala, si è trovato nella traiettoria dei proiettili: quali sono le ipotesi e il possibile legame con quanto avvenuto il 19 aprile in una discoteca ... ilgiornale.it Bisceglie, sparatoria in un ristorante: uomo di 62 anni ucciso per errore x.com Napoli, due ragazze ferite per errore durante una sparatoria mentre passeggiavano - facebook.com facebook