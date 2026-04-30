Spalletti lo fa fuori | non c’è più spazio alla Juventus

Luciano Spalletti ha deciso di escludere un giocatore dalla rosa della Juventus, rendendo evidente che non ci sarà spazio per lui nella nuova formazione. La sua scelta è stata decisa e definitiva, e si pensa che questa decisione possa portare a una cessione nel prossimo mercato. La squadra si sta quindi preparando senza quella figura tra le opzioni disponibili.

Una scelta netta, che non potrà che portare ad una cessione. La Juventus prepara il futuro e lo fa pendendo dalle labbra di Luciano Spalletti. Sarà il tecnico di Certaldo a dettare la linea su acquisti e cessioni e qualcosa già si inizia a muovere. Sul fronte arrivi, è forte il pressing su Bernardo Silva e Lewandowski, due calciatori di esperienza che arriverebbero a parametro zero e garantirebbero un salto di qualità notevole alla squadra bianconera. Si tratta di quei giocatori pronti all’uso per mettere su l’instant team che vuole il tecnico per poter puntare fin da subito allo scudetto. Una coppia che potrebbe diventare terzetto con l’arrivo anche di Alisson: il portiere brasiliano ha già l’intesa di massima con il club bianconero e si cerca quella con il Liverpool.🔗 Leggi su Sportface.it

Spalletti netto: “Abbiamo fatto la partita giusta, ma non bastava” #spalletti

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