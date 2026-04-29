La Juventus si è allenata alla Continassa in vista della partita di domenica contro il Verona. Durante l’allenamento, Yildiz ha partecipato alla sessione e ha fatto sorridere l’allenatore. Nel frattempo, il centrocampista francese Thuram è stato escluso dal gruppo e non ha preso parte all’allenamento. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sulle condizioni dei giocatori.

Gli aggiornamenti dalla Continassa sulle condizioni del numero dieci e del centrocampista francese La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista del match di domenica pomeriggio in campionato contro il Verona. Le ultime su Thuram e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Sotto i riflettori c’erano le condizioni di Kenan Yildiz, sempre alle prese con l’infiammazione al ginocchio sinistro. Il numero dieci era sceso in campo solo nel finale nel big match di San Siro col Milan e per lui arrivano comunque buone notizie per il finale di stagione, decisivo per la ‘Vecchia Signora’ nella corsa per un posto in Champions League. Yildiz si è allenato infatti parzialmente con il resto della squadra e nei prossimi giorni rientrerà integralmente in gruppo in vista della sfida con il Verona.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Yildiz fa sorridere Spalletti. Thuram fuori dal gruppo

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