Questa sera si gioca una partita tra Juventus e Bologna, con una novità nella formazione dei bianconeri. L’allenatore della squadra torinese ha deciso di non schierare uno dei giocatori più in forma, lasciandolo in panchina. La sfida si presenta interessante anche per questa scelta, che potrebbe influenzare l’andamento dell’incontro. I tifosi sono impazienti di vedere come si svolgerà la partita e quali saranno le strategie delle due squadre.

Cresce l’attesa per la sfida di questa sera tra Juventus e Bologna: c’è una novità di formazione in casa bianconera. Questa sera, alle ore 20;45, Juventus e Bologna si affrontano nel posticipo della 33esima giornata di Serie A. I bianconeri, con un successo, hanno l’opportunità di allungare su Como e Roma in ottica quarto posto e faranno di tutto per sfruttare il fattore campo, ma guai a sottovalutare la squadra di Italiano ha già dimostrato quest’anno di potersela giocare con chiunque. Boga (ANSA) Calciomercato.it Spalletti conferma il 4-2-3-1 con Thuram, Locatelli a centrocampo e il trio composto da Conceiçao, McKennie, Yildiz alle spalle dell’unica punta David: panchina, dunque, per Boga, che proprio una settimana fa aveva deciso la complicatissima sfida contro l’Atalanta.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Bologna, Spalletti fa fuori il più in forma: va in panchina

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