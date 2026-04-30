Spaccio di droga nel quartiere di Colognola due arresti

Nel quartiere di Colognola a Bergamo, mercoledì 29 aprile, due persone sono state arrestate dalla polizia locale. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi italiani e residenti in provincia, accusati di spaccio di droga. Le autorità hanno eseguito i fermi durante le operazioni di controllo nella zona. Gli investigatori hanno sequestrato sostanze stupefacenti e documentato l’attività illecita svolta dai due arrestati.

Bergamo. Nella giornata di mercoledì 29 aprile, la polizia locale di Bergamo hanno arrestato nel quartiere di Colognola due persone, un uomo e una donna, entrambi italiani e residenti in provincia, P.G.F. (classe 1969) e M.M. (classe 1972), con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’intervento è scaturito da un’attività di controllo del territorio: gli agenti, in abiti civili, hanno individuato due soggetti con atteggiamento sospetto. A seguito del controllo, uno dei due è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente. I successivi accertamenti hanno portato a una perquisizione domiciliare, estesa anche a una cantina nella disponibilità degli interessati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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