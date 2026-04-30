Dopo tredici anni di processi, è arrivata l’assoluzione definitiva per Gian Mario Spacca, coinvolto in un procedimento giudiziario che ha visto numerosi indagati, ma nessuna condanna. Durante la vicenda, l’ex politico ha raccontato di trovarsi nel consiglio di amministrazione di un’azienda quando ha ricevuto una telefonata, senza che nessuno si accorgesse del momento in cui l’ha ricevuta. La storia si è conclusa con la notifica della sentenza di assoluzione.

Gian Mario Spacca, dopo 13 anni è arrivata l’assoluzione definitiva. Dov’era e cosa ha fatto dopo averlo saputo? "Ero nel consiglio di amministrazione di Mole Urba (impresa industriale,ndr) quando mi è arrivata la telefonata e nessuno si è accorto che l’ho ricevuta. Non ho detto nulla a nessuno, per me è una questione finita da un pezzo. Lei è la prima con cui ne parlo". Un lungo cammino giudiziario? "Ci sono stati 5 livelli di giudizio, tre tribunali coinvolti e due volte in Cassazione. La cosa incredibile è che io avevo chiesto il rito abbreviato. Chi ha scelto l’ordinario paradossalmente è stato assolto prima di me". Lei ha guidato le Marche per 10 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spacca "Tanti indagati, nessuna condanna. Sbagliarono anche il mio onomastico"

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