Fa flop il processo per i rimborsi ai consiglieri regionali | dopo 14 anni nessuna condanna i commenti

Dopo un procedimento durato 14 anni, il processo relativo ai rimborsi ai consiglieri regionali della Campania si è concluso senza condanne. Davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Napoli, l’ipotesi di peculato sui fondi destinati ai gruppi consiliari è stata respinta. La vicenda giudiziaria riguarda le accuse sollevate a partire dal 2012, ma alla fine nessun imputato è stato condannato.

Fine di un incubo per tutti gli esponenti politici coinvolti, "ma restano le cicatrici di 14 anni di esposizione mediatica con pesanti conseguenze politiche, professionali e personali" Nessun condannato al processo per i rimborsi ai consiglieri regionali della Campania. Davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Napoli si è dissolta l’ipotesi accusatoria di peculato sui fondi destinati per il funzionamento dei gruppi consiliari che aveva innescato a partire dal 2012 - ben 14 anni fa - una pesante gogna mediatica nei confronti degli esponenti politici coinvolti. Il tribunale di Napoli ha assolto con formula piena Ugo De Flavis difeso... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Fa flop il processo per i rimborsi ai consiglieri regionali: dopo 14 anni nessuna condanna, i commenti Articoli correlati Proclamati gli eletti, nessuna brutta sorpresa: confermati i 10 consiglieri regionali della provincia di FoggiaLa Corte d’Appello di Bari conferma i risultati pubblicati da Eligendo, il portale delle elezioni del ministero dell’Interno. Consiglieri Regione Campania, zero condanne al processo per i rimborsi, Ugo de Flaviis al GdI: "Finito incubo, non conseguenze"Ugo de Flaviis, ex consigliere regionale della Campania, al GdI: "Io assolto con formula piena dal Tribunale di Napoli dopo lungo e doloroso calvario... Altri aggiornamenti su Fa flop il processo per i rimborsi ai... Discussioni sull' argomento La Lega mette sotto processo Ciacciarelli; Top e flop 29ª giornata Serie A: Boga fa la differenza, Estupinan dalle stelle alle stalle, Caracciolo super; Germania: asta dei Bund fa flop. Cosa sta succedendo ai titoli di Stato tedeschi. Fa flop il processo per i rimborsi ai consiglieri regionali: dopo 14 anni nessuna condanna, E' la fine di un incuboFine di un incubo per tutti gli esponenti politici coinvolti, ma restano le cicatrici di 14 anni di esposizione mediatica con pesanti conseguenze politiche, professionali e personali ... napolitoday.it Case di comunità, Castellone (M5S): “Numeri da flop: solo 66 operative e Sud a secco”: “Il nuovo Report Agenas sul monitoraggio del Dm 77/2022 relativo al secondo semestre 2025 certifica quello che temevamo: case e ospedali di comunità rischiano concre facebook Case della #Comunità, il flop dei numeri: meno del 4% funziona a pieno regime. Bene le Cot mentre gli #Ospedali di comunità arrancano. I dati #Agenas x.com