Jack Draper | Colmare il divario con Sinner e Alcaraz è il mio obiettivo e forse anche per questo il mio corpo ha ceduto

Jack Draper torna in campo dopo sei mesi di stop. L’inglese, fermo dall’US Open a causa di un grave infortunio al polso, ha ripreso gli allenamenti e sembra determinato a colmare il gap con Sinner e Alcaraz. Ma il recupero non è stato semplice, e lui stesso ammette che il corpo ha risposto con fatica, forse proprio perché ha spinto troppo per tornare subito ai livelli che desidera.

Jack Draper, a sei mesi di distanza dall’ultimo match ufficiale disputato allo US Open, è tornato in campo dopo aver smaltito un serio infortunio al polso. Il britannico è rientrato in campo nell’incontro di Coppa Davis tra Gran Bretagna e Norvegia. L’attuale numero 13 del mondo ha ammesso che il suo corpo potrebbe aver risentito degli sforzi fatti per la sua volontà di raggiungere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Draper ha analizzato i duri mesi fuori dal circuito per infortunio: “ Colmare il divario con Alcaraz e Sinner era comunque il mio obiettivo, ed è forse anche per questo che il mio corpo ha ceduto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jack Draper torna a parlare del suo infortunio e accusa Sinner e Alcaraz.

