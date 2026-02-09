Jack Draper | Colmare il divario con Sinner e Alcaraz è il mio obiettivo e forse anche per questo il mio corpo ha ceduto

Da oasport.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jack Draper torna in campo dopo sei mesi di stop. L’inglese, fermo dall’US Open a causa di un grave infortunio al polso, ha ripreso gli allenamenti e sembra determinato a colmare il gap con Sinner e Alcaraz. Ma il recupero non è stato semplice, e lui stesso ammette che il corpo ha risposto con fatica, forse proprio perché ha spinto troppo per tornare subito ai livelli che desidera.

Jack Draper, a sei mesi di distanza dall’ultimo match ufficiale disputato allo US Open, è tornato in campo dopo aver smaltito un serio infortunio al polso. Il britannico è rientrato in campo nell’incontro di Coppa Davis tra  Gran Bretagna e Norvegia.  L’attuale numero 13 del mondo ha ammesso che il suo corpo potrebbe aver risentito degli sforzi fatti per la sua volontà di raggiungere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Draper ha analizzato i duri mesi fuori dal circuito per infortunio: “ Colmare il divario con Alcaraz e Sinner era comunque il mio obiettivo, ed è forse anche per questo che il mio corpo ha ceduto. 🔗 Leggi su Oasport.it

jack draper colmare il divario con sinner e alcaraz 232 il mio obiettivo e forse anche per questo il mio corpo ha ceduto

© Oasport.it - Jack Draper: “Colmare il divario con Sinner e Alcaraz è il mio obiettivo e forse anche per questo il mio corpo ha ceduto”

Approfondimenti su Jack Draper

Jack Draper ha una teoria: “Sinner e Alcaraz sono colpevoli in parte del mio grave infortunio”

Jack Draper torna a parlare del suo infortunio e accusa Sinner e Alcaraz.

Il dramma di Veronica Ewers: “Non ho più il ciclo da anni, il mio corpo ha ceduto. Smetto con la bici”

Veronica Ewers, ciclista americana di 31 anni, ha annunciato il ritiro dai social, condividendo il dramma personale che ha affrontato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Jack Draper

Argomenti discussi: Draper: Una parte della colpa della mia grave lesione la hanno Alcaraz e Sinner.

Jack Draper: Colmare il divario con Sinner e Alcaraz è il mio obiettivo e forse anche per questo il mio corpo ha cedutoJack Draper, a sei mesi di distanza dall'ultimo match ufficiale disputato allo US Open, è tornato in campo dopo aver smaltito un serio infortunio al ... oasport.it

jack draper colmare ilDraper sul suo infortunio: per raggiungere Alcaraz e Sinner ho spinto il corpo oltre il limiteDraper parla del suo infortunio dichiarando che il gap con Alcaraz e Sinner è stato uno dei motivi che lo ha portato lontano dai campi! generationsport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.