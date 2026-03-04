Sostenibilità il Salone della Csr 2026 riparte da Udine

Venerdì 6 marzo si apre a Udine la 14esima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, evento dedicato alle tematiche della sostenibilità e delle pratiche aziendali responsabili. La manifestazione coinvolge diverse realtà del settore, presentando iniziative e progetti legati alla responsabilità sociale d’impresa. L’appuntamento proseguirà nelle giornate successive, attirando professionisti e cittadini interessati a queste tematiche.

(Adnkronos) – Prende il via da Udine, venerdì 6 marzo, la 14esima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale. Il percorso 2026 si è aperto con le tappe territoriali, momenti di confronto e valorizzazione delle esperienze locali, che accompagneranno il Salone in un viaggio attraverso l’Italia fino all’evento nazionale in programma a Milano, presso l’Università Bocconi, dal 6 all’8 ottobre 2026. Da oltre 10 anni, il Salone della Csr si muove sul territorio per creare occasioni di dialogo, networking e crescita culturale sui temi della sostenibilità. Dal 2013 a oggi, le tappe territoriali del Salone hanno coinvolto circa 200 organizzazioni tra imprese, enti pubblici, non profit e università. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sostenibilità, il Salone della Csr 2026 riparte da Udine Dal Salone di Roma al Nauticsud, il diportismo riparte da Napoli: appuntamento a febbraioIl Salone Nautico Internazionale di Roma, dopo nove giornate espositive, cala il sipario sull’anno solare 2025 e i dati confermano la difficoltà del... Leggi anche: Cobolli riparte da Montpellier: il 2026 sarà l’anno della consacrazione? Una raccolta di contenuti su Salone della Csr. Sostenibilità, il Salone della Csr 2026 riparte da UdineRoma, 4 mar. (Adnkronos) - Prende il via da Udine, venerdì 6 marzo, la 14esima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale. Il percorso 2026 si è aperto con le tappe territoriali, momenti ... lanuovasardegna.it Sostenibilità, lavoro, competenze e reputazione, Cial al Salone della CsrRoma, 6 ott. (Adnkronos) - Anche quest’anno Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio partecipa al Salone della Csr e dell’innovazione sociale, l’evento di riferimento in Italia sui temi della ... lagazzettadelmezzogiorno.it