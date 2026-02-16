Espulso torna a Scandiano Polemiche sulla sicurezza Il Pd | Sia fatta chiarezza

Giovanni Rossi, espulso dal quartiere, è tornato a Scandiano, scatenando nuove polemiche sulla sicurezza. La sua presenza ha riacceso le discussioni tra residenti e amministratori, che chiedono chiarimenti su come sia stato possibile permettere il suo ritorno. La vicenda ha avuto un impatto diretto sulla tranquillità della zona, alimentando le tensioni tra chi vuole garantire l’ordine pubblico e chi chiede più tutela.

Sembrava finito l’incubo, invece pochi giorni fa i cittadini di Scandiano si sono risvegliati con una brutta sorpresa. Il 28enne di origini marocchine, noto per i suoi ripetuti comportamenti molesti e violenti all’interno di diversi esercizi commerciali, terrorizzando commercianti e clienti. La vicenda sembrava essersi risolta con l’ espulsione dall’Italia, notificata al 28enne il mese scorso, ma pochi giorni l’uomo è stato rivisto in paese. A cercare di fare chiarezza sulle ragioni del mancato rimpatrio è il consigliere provinciale di Forza Italia Giuseppe Pagliani: "L’uomo in questione nato in Marocco nel gennaio del 1997, e sbarcato a Lampedusa il 10 marzo del 2009. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Espulso, torna a Scandiano. Polemiche sulla sicurezza. Il Pd: "Sia fatta chiarezza" Di Marco (Pd): "Ancora misteri sulla velocizzazione della Pescara-Roma, va fatta chiarezza anche sul cantiere" Di Marco (Pd) ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza sulla situazione del cantiere di Manoppello, avviato nove mesi fa per velocizzare la tratta Pescara-Roma. Crisi Carcano, Fasoli: "Sia fatta chiarezza sulle strategie future" La crisi della Carcano di Mandello ha attirato l'attenzione del Comune, che monitora attentamente la situazione di una delle sue aziende più rilevanti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Doveva essere espulso, ma torna a Scandiano. Nasciuti: Arrabbiato, il Ministero spieghi; Scandiano, torna in paese dopo l'espulsione il 28enne incubo dei baristi. Nasciuti: Amareggiato e arrabbiato; Espulso per molestie, ma è di nuovo in città; Scandiano, soggetto espulso tornato sul territorio: il Sindaco manifesta tutta la sua delusione. Scandiano, soggetto espulso tornato sul territorio: il Sindaco manifesta tutta la sua delusioneSono amareggiato, deluso e arrabbiato. Soltanto 20 giorni fa le forze dell’ordine avevano comunicato l’avvenuto accompagnamento di un noto soggetto straniero presso un Centro di rimpatrio, in attesa ... sassuolo2000.it Il #Milan soffre ma vince 2-1 a #Pisa e torna a -5 dall'Inter. #Modric salva Allegri, espulso #Rabiot. x.com In vetta scappa il Benevento che dilaga a Trapani, il Catania (espulso Lunetta nel finale) inciampa in casa contro un Cerignola in fiducia. Torna al successo la Salernitana mentre Casertana e Crotone (in 10) si dividono la posta. Il Cosenza torna al successo m facebook