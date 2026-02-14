Mensa scolastica Giorgione FI | Basta silenzio subito chiarezza su stop ASL e disservizi

Giorgione di Firenze ha denunciato il silenzio delle autorità sulla sospensione del servizio mensa, causata dai ritardi dell’ASL nella consegna delle certificazioni sanitarie. La situazione ha provocato disservizi nelle scuole, lasciando genitori e insegnanti senza risposte chiare. Giorgione ha chiesto un intervento urgente per risolvere il problema e garantire il ritorno alla normalità.

Tempo di lettura: 2 minuti "Sulla vicenda della mensa scolastica è necessario fare immediatamente piena chiarezza, senza polemiche strumentali ma anche senza ulteriori silenzi". Così il consigliere comunale di Forza Italia, nonché commissario cittadino azzurro, Gerardo Giorgione. "Apprendiamo che l'ASL Benevento ha disposto lo stop al centro di cottura di Beltiglio perché la temperatura dell'acqua della caldaia non raggiungeva i 60 gradi previsti, fermandosi a 45, condizione che non consentiva la regolare sanificazione dei recipienti e quindi la preparazione del pasto caldo. Un fatto oggettivo – afferma Giorgione- che ha comportato la sostituzione del pranzo con un panino e disagi diffusi in tutte le scuole servite, non solo in città ma anche in provincia.