Sorpreso in tabaccheria con l' arma in pugno | arrestato il rapinatore seriale

Un uomo armato e con il volto coperto è stato arrestato mercoledì sera dopo aver tentato una rapina in una tabaccheria. Il soggetto aveva minacciato il personale con un’arma e aveva chiesto l’incasso, ma l’azione non si è conclusa come previsto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del presunto rapinatore, che da domenica aveva messo in allarme le attività commerciali della zona.

È entrato con il volto coperto, un'arma in pugno e una sola parola: "Dammi l'incasso". Per il (presunto) rapinatore solitario che da domenica tiene in scacco Foligno e dintorni, però, il colpo è andato male perché mercoledì sera, intorno alle 20.30, una pattuglia del commissariato di Foligno ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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